В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в авто пожарных
Электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Пострадавших в результате инцидента нет.
В американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Associated Press.
По данным агентства, в момент аварии электромобиль был на автопилоте.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в компании Tesla выяснили, что во время аварии в Калифорнии, когда автомобиль с водителем в кабине попал в аварию и загорелся, электрический автомобиль Model X был на автопилоте.
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