Переключиться на мобильную версию

В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в авто пожарных

Комментариев: 0
Электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Пострадавших в результате инцидента нет.
В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в авто пожарных
Getty Images

В американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в момент аварии электромобиль был на автопилоте.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в компании Tesla выяснили, что во время аварии в Калифорнии, когда автомобиль с водителем в кабине попал в аварию и загорелся, электрический автомобиль Model X был на автопилоте.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, авария, электромобили, автомобиль, Tesla Motors
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь