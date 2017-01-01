Вспышка Эболы в Конго: число погибших выросло
Вспышка лихорадки произошла в городах Бикор, Ибок и Вангата. Погибли 19, под наблюдением находятся 393 человека.
В Демократической республике Конго в результате вспышки лихорадки Эбола погибли 19 человек. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Reuters.
Еще 39 человек заражены вирусом Эболы.
Отмечается, что 393 человека, которые контактировали с больными, в настоящее время находятся под наблюдением.
Вспышка лихорадки произошла в городах Бикор, Ибок и Вангата.
Напомним, в начале мая в Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. Погибли 17 человек.
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