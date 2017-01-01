Принц Гарри и Меган Маркл определились с тортом для свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл не заказали на свою свадьбу традиционный королевский фрут-кейк, а остановили выбор на другом торте, который будет делать американка.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет лимонный торт с сиропом из бузины. Об говорится в сюжете ТСН от понедельника, 14 мая.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба королевской семьи.

Новобрачные отказались от традиционного рецепта и заказали торт у американки.

Лондонские мастера не в восторге от такого решения, ведь обычный бисквит в исполнении американки - не слишком впечатляющий выбор для королевского стола.

"Я не знаю, как она зафиксирует, потому что наши торты покрыты шоколадным ганашем и сахарной мастикой, поэтому держат форму. Клэр делает в американском стиле - просто масляным кремом покрывает, это не держится. Следует быть очень осторожным с солнцем и дождем", - сказала кондитер Розалин Миллер.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл определились с флористом и цветами для грядущей церемонии бракосочетания.

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