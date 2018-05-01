В КНДР демонтируют ядерный полигон - СМИ

На полигоне Пунгери уже снесены несколько ключевых зданий оперативной поддержки. Также демонтированы рельсы для тележек.

На северо-востоке КНДР происходит демонтаж самого большого в стране ядерного полигона Пхунгери. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает 38North.

На снимках, полученных 7 мая, видно, что на полигоне Пунгери снесены несколько "ключевых зданий оперативной поддержки". Также были демонтированы рельсы для тележек, ведущие из тоннелей.

Некоторые "хозяйственные" постройки тоже снесены. Основные здания полигона пока остаются на месте.

"В период с 20 апреля по 7 мая 2018 года была разрушена постройка, которая, вероятно, являлась инженерным офисным зданием. Также, вероятно, был демонтирован контрольно-пропускной пункт, расположенный недалеко от северного портала, где последние пять проводились подземные ядерные испытания", - сообщает СМИ.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Это заявление было сделано на фоне готовящейся встречи северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet