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КНДР и Южная Корея договорились о новых переговорах

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В Пханмунджоме 16 мая пройдет встреча представителей Пхеньяна и Сеула на уровне глав ведомств по объединению этих стран.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ын во время исторического саммита 27 апреля 2018 года
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ын во время исторического саммита 27 апреля 2018 года
KOCIS

Северная и Южная Корея договорились провести встречу "на высоком уровне" 16 мая. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает южнокорейское министерство объединения.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля прошел исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, переговоры, встреча, КНДР, Корея
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Источник: korrespondent.net

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