КНДР и Южная Корея договорились о новых переговорах

В Пханмунджоме 16 мая пройдет встреча представителей Пхеньяна и Сеула на уровне глав ведомств по объединению этих стран.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ын во время исторического саммита 27 апреля 2018 года KOCIS

Северная и Южная Корея договорились провести встречу "на высоком уровне" 16 мая. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает южнокорейское министерство объединения.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля прошел исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

Источник: Русская служба DW

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