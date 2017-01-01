Загадка рейса МН370: новая версия, почему пропал самолет

Возможной причиной падения пассажирского лайнера Боинг-777 могло быть самоубийство командира судна, полагают эксперты.

Загадочно пропавший в 2014 году во время полета в Азии пассажирский лайнер рейса MH370 Малазийских авиалиний мог упасть в океан из-за самоубийства капитана экипажа. Такую версию в эфире передачи “60 Minutes Australia“ на канале 9News озвучил бывший руководитель поисковой операции от австралийского бюро транспортной безопасности Мартин Долан.

Он рассказал, что в течение недели после пропажи Боинга-777 по месту жительства 53-летнего пилота Захари Шаха в Куала-Лумпуре провели обыск и якобы нашли на ноутбуке информацию о подготовке к изменению маршрута, которое не входило в стандартный полетный лист.

Он отметил, что командира сопровождал 27-летний второй пилот Фарик Абдул Хамид, для которого это был первый полет. Но он не считает, что Хамид причастен к крушению.

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Такую версию поддержал следователь по этому делу канадец Ларри Вэнс. По его словам, перед тем как перевести лайнер в штопор, капитан якобы надел кислородную маску, чтобы максимально долго оставаться в сознании, и сбросил давление в салоне. То есть, делает вывод Вэнс, Захари уже никто не мог помешать, в том числе второй пилот.

Ранее СМИ писали со ссылкой на неподтвержденные данные, что у Захари была депрессия после развода.

Предполагаемое место падения самолета

Напомним, 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, в 01:21 по малазийскому времени пропал с экранов радаров над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после вылета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Следствие не смогло установить обстоятельства и причины трагедии.