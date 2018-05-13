"Мы не хотим поучений от диктатора": МИД Франции ответил Кадырову

МИД Франции ответил главе Чечни на обвинения в формировании взглядов чеченского террориста Хасана Азимова.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес французских властей за якобы формирование взглядов чеченского террориста Хасана Азимова.

Об этом сообщает издание Le Point.

“Мы не хотим поучений от диктатора, который не уважает первые шаги своего правового государства, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне Исламского государства. Эта позиция откровенно недопустима“, - заявил глава МИД.

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20-летний террорист чеченский террорист напал на прохожих в Париже 12 мая. 12 мая. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения. Террорист был убит. Ответственность на себя взяло ИГ.

Позднее, 13 мая, Кадыров подтвердил, что нападавший Хасан Азимов был родом из России и имел чеченское происхождение. Тогда он заявил, что “вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе“

Напомним, 6 мая в МИД Франции заявили, что осуждают заявление президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года.