В Чечне устроили массовую драку из-за бесплатных велосипедов

Всего фонд Кадырова раздал 1000 велосипедов. Акция была приурочена к открытию города Шали после масштабной реконструкции. Но на всех желающих, конечно, не хватило.

В потасовке участвовали как дети так и взрослые скриншот видео

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В одном из субъектов Российской Федерации, республики Чечня местные депутаты в честь окончания реставрации города Шали решили организовать бесплатную раздачу велосипедов. Однако жители города устроили массовое побоище из-за таких щедрых подарков от фонда имени Ахмата Кадырова.

Видео массового побоища очевидцы опубликовали на YouTube.

Как видно на кадрах, акция вызвала небывалый ажиотаж - сотни местных жителей бросились разбирать технику. В потасовке участвовали как дети, так и их родители.

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