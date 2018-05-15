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Кобзон отказался открывать Крымский мост с Путиным

Комментариев: 5
По словам Кобзона, от участия в открытии Крымского моста также отказались Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.
Причиной отказа артист назвал неудобный маршрут
Причиной отказа артист назвал неудобный маршрут
kommersant.ru

Народный артист СССР и ярый сторонник президента страны-агрессора Иосиф Кобзон отказался от участия в открытии Крымского моста на оккупированный полуостров.

Об этом он заявил изданию 360, добавив, что на данный момент не присутствует в аннексированном Крыму.

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По словам Кобзона, от участия в открытии моста также отказались другие артисты “старой гвардии“ - Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

Причиной отказа Кобзон назвал неудобный маршрут, который предложили организаторы.

 “Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост“, - заявил он, однако признался, что хотел бы там быть, но такой возможности нет.

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Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что на 15 мая назначено открытие Крымского моста, в котором примет участие Владимир Путин.

Ранее, 13 мая, в Керчи оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту.

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Теги: Россия, РФ, аннексия, оккупация, Крым, Крымский мост, открытие, Кобзон, артисты
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Комментариев (3)
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WhiteWater    15.05.2018, 11:20
Оценка:  +2
WhiteWater
После открытия крымского моста кабзона на лечение в ЕС уже не пустят . Смешно получится.
boing747ua    15.05.2018, 10:53
Оценка:  +5
boing747ua
хор Александрова в Сирию уже летал военным бортом....засцал старый хрыч
slocum    15.05.2018, 11:13
Оценка:  +4
slocum
Ага, Кобзон тогда собирался тем бортом лететь.
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