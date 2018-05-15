Кобзон отказался открывать Крымский мост с Путиным

По словам Кобзона, от участия в открытии Крымского моста также отказались Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

Народный артист СССР и ярый сторонник президента страны-агрессора Иосиф Кобзон отказался от участия в открытии Крымского моста на оккупированный полуостров.

Об этом он заявил изданию 360, добавив, что на данный момент не присутствует в аннексированном Крыму.

Читай также: Россияне освятили Керченский пролив с аэростата

По словам Кобзона, от участия в открытии моста также отказались другие артисты “старой гвардии“ - Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

Причиной отказа Кобзон назвал неудобный маршрут, который предложили организаторы.

“Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост“, - заявил он, однако признался, что хотел бы там быть, но такой возможности нет.

Читай также: Кобзон в Донецке назвал жителей Украины больными

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что на 15 мая назначено открытие Крымского моста, в котором примет участие Владимир Путин.

Ранее, 13 мая, в Керчи оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту.