В Индии военный выхватил девочку из-под движущегося поезда

Мужчина моментально среагировал, когда 5-летний ребенок упал на рельсы.

В Индии на железнодорожном вокзале в мегаполисе Мумбаи военнослужащий спас пятилетнюю девочку, которая случайно провалилась между вагоном и платформой, когда поезд уже начал движение.

Происшествие случилось, когда индийская семья с детьми возвращались домой в Бхиванди после посещения храма Хаджи Али.

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На кадрах видно, как к отправляющемуся составу подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, а ребенок отпускает ее руку и проваливается в просвет между вагоном и платформой. В тот момент сидевший на скамейке мужчина в военной форме мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка.

Как уточняет издание Metro, спасителя зовут Сачин Пол, он является жителем Нижнего Парела и два года работает в Силах безопасности Махараштры. Военнослужащий, как и девочка, получил небольшие ушибы. Им оказали помощь в медпункте при вокзале.

Отец девочки Мохаммед, у которого есть еще четверо детей, рассказал, что его жена новичок в Мумбаи и не знает, как быстро поезда здесь набирают скорость. Он добавил: “Я шел вперед, и она держала руку дочери. Поезд был неподвижным, когда мы шагнули в вагон. Я буду вечно благодарен человеку, который спас жизнь моей дочери!“.

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