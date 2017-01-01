В Испании сектант насиловал 15-летнюю дочь и ее подруг, чтобы изгнать духов

Обвиняемый утверждает, что совершить преступление его заставляли "коллеги" по так называемому Ордену Одина.

В Испании будут судить мужчину, который насиловал собственную 15-летнюю дочь и ее подруг якобы для того, чтобы изгнать злых духов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Читай также: В Киеве за изнасилование 10-летней падчерицы педофил получил 14 лет

Как выяснилось, мужчина, состоящий в так называемом Ордене Одина, несколько раз принуждал несовершеннолетних девочек заниматься с ним сексом в семейном доме в Баш-Льобрегат, неподалеку от Барселоны. Жена обвиняемого знала о происходящем. Во время противоправных действий сектанта она находилась дома, и даже спрашивала девочек как все прошло.

“Экзорцист“ утверждает, что члены организации, в которой он состоит, требовали от него насиловать девочек, иначе в противном случае он и его семья будут прокляты.

Сторона обвинения просит для отца 45 лет тюрьмы. Его супругу предлагается приговорить к девяти годам заключения. Суд над педофилом начнется в Барселоне 17 мая.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Индии девочку-подростка изнасиловали и пытались сжечь живьем.