Переключиться на мобильную версию

Симферополь в Молдове: в России к ЧМ-2018 перекроили карту

Комментариев: 0
Россияне весьма приблизительно нанесли населенные пункты на карту мира изображенную в новом терминале подготовленного к ЧМ-2018 аэропорта Волгограда .
Самара с Челябинском теперь в Казахстане, Сочи в Турции, Дубай в Сирии...
Самара с Челябинском теперь в Казахстане, Сочи в Турции, Дубай в Сирии...
twitter.com/ura_ru

В Российской Федерации в международном аэропорту Волгограда в преддверии старта Чемпионата мира-2018 провели торжественное открытие нового терминала. Однако при этом была прдемонстрирована карта мира с направлениями авиаперелетов, в которой было весьма приблизительно обозначено месторасположение ряда населенных пунктов.

В частности, фото представленной в терминале карты опубликовало URA.ru.

Читай также: В России перед ЧМ-2018 устроили массовое истребление бездомных животных

Так на подготовленной россиянами карте мира даже столица России - Москва стояла криво - ее расположили на самой границе с Украиной, где-то между Курском и Белгородом. Санкт-Петербург также “съехал“ на юг.

Также оккупированный Россией Симферополь почему-то “переехал“ из Крыма в Молдову, российские города Самара и Челябинск “мигрировали“ в Казахстан, Сочи – в Турцию, а Краснодар “захватил“ Грузию.

Кроме того, столица Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, благополучно “перенеслась“ в Сирию, а греческий город Ираклион россияне “отдали“ Болгарии.

До чемпионата мира в России остается месяц.

Как сообщалось 17 апреля, при открытии Волгоград Арены, на которой запланировано проведение четырех игр группового этапа, оказалось, что подготовленные туалеты будут насоящим “культурным шоком“ для иностранцев.

Поделись:
Теги: ЧМ 2018, Россия, Волгоград, аэропорт, терминал, карта мира
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь