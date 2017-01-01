Симферополь в Молдове: в России к ЧМ-2018 перекроили карту

Россияне весьма приблизительно нанесли населенные пункты на карту мира изображенную в новом терминале подготовленного к ЧМ-2018 аэропорта Волгограда .

Самара с Челябинском теперь в Казахстане, Сочи в Турции, Дубай в Сирии... twitter.com/ura_ru

В Российской Федерации в международном аэропорту Волгограда в преддверии старта Чемпионата мира-2018 провели торжественное открытие нового терминала. Однако при этом была прдемонстрирована карта мира с направлениями авиаперелетов, в которой было весьма приблизительно обозначено месторасположение ряда населенных пунктов.

В частности, фото представленной в терминале карты опубликовало URA.ru.

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Так на подготовленной россиянами карте мира даже столица России - Москва стояла криво - ее расположили на самой границе с Украиной, где-то между Курском и Белгородом. Санкт-Петербург также “съехал“ на юг.

Также оккупированный Россией Симферополь почему-то “переехал“ из Крыма в Молдову, российские города Самара и Челябинск “мигрировали“ в Казахстан, Сочи – в Турцию, а Краснодар “захватил“ Грузию.

Кроме того, столица Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, благополучно “перенеслась“ в Сирию, а греческий город Ираклион россияне “отдали“ Болгарии.

До чемпионата мира в России остается месяц.

Как сообщалось 17 апреля, при открытии Волгоград Арены, на которой запланировано проведение четырех игр группового этапа, оказалось, что подготовленные туалеты будут насоящим “культурным шоком“ для иностранцев.