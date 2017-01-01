В Турции объявили траур по убитым в Газе палестинцам

Турция призвала провести внеочередное заседание Организации Исламской сотрудничества, которое состоится 18 мая.

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Турецкое правительство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы почтить память погибших в столкновениях на административной границе сектора Газа. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщает Anadolu.

Боздаг сказал, что Соединенные Штаты "нарушили" резолюции Совета Безопасности ООН, открыв свое посольство в Иерусалиме в понедельник. "Сегодняшний день войдет в историю как "кровавый понедельник" для мусульман и исламских стран", - сказал Боздаг.

Он также заявил, что Турция призвала провести внеочередное заседание Организации Исламской сотрудничества, которое состоится в пятницу, 18 мая.

"Исторический и духовный статус Иерусалима никогда не изменится. Как и раньше, Иерусалим будет и впредь оставаться столицей независимой Палестины", - сказал он.

Напомним, в результате беспорядков на административной границе сектора Газа погибли 59 человек, 2700 - получили ранения и травмы.

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