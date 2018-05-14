В Швеции женщина из-за "тату-портака" поменяла имя своему сыну
Жительница Швеции поменяла имя своему сыну после того, как тату-мастер допустил опечатку в татуировке посвященной ребенку.
Об этом сообщает The Local.
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30 летняя Йоханна Гизельхель Санстрем планировала набить на руке имя своих детей - Новы и Кевина. После сеанса у мастера, придя домой, она обнаружила грамматическую ошибку в имени сына. Вместо Кевин, мастер набил Келвин.
“Мое сердце остановилось, и мне казалось, что я вот-вот лишусь чувств“, - описала женщина свои первые эмоции.
Шведка вернулась в салон и намеревалась устроить скандал, с дальнейшим исправлением татуировки, однако мастер рассмеялся и сказал, что не сможет ничего исправить, добавив, что женщине стоило внимательнее изучать эскиз рисунка.
Тем не менее мастер он согласился выплатить ей компенсацию и дал ей контакты клиники по удалению татуировок. Подсчитав затраты на удаление тату, женщина, посоветовавшись с мужем, приняла решение сметь имя своего сына на Келвин.
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Решение она объяснила тем, что очень понравилось новое имя.
“Я никогда не слышала имя Келвин и не знаю никого, кто бы так назвал своего ребенка. Я немного подумала, поняла, что имя уникально и явно лучше, чем Кевин“, - отметила она.
Издание отмечает, что Йоханна недавно родила еще одну дочь и планирует также сделать тату с ее именем.
Напомним, в январе в Таиланде задержали бывшего главу японской якудзы Ямагути-гуми, который скрывался от полиции около 15 лет. Его нашли благодаря фотографиям на Facebook, где видны специфические татуировки на теле.
Ранее, в сентябре 2017 года, в США неонацист подружился с негритянкой и вывел татуировки со свастикой.