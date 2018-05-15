Почти половина россиян ожидает худших времен

Четверть россиян уверены, что в будущем ситуация будет улучшаться, а самые сложные времена они уже пережили. А 18% считают, что наихудшая ситуация именно сейчас.

Большинство россиян не верят в скорое улучшение ситуации Getty Images

В России постоянно увеличивается количество граждан, считающих, что в будущем ситуация в стране только ухудшится. На данный момент так думают около 45% россиян. Об этом свидетельствуют данные социального опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Для сравнения, в мае прошлого года ожидали ухудшения только 38% россиян.

В то же время, 25% уверены, что худшие времена они уже пережили.

В свою очередь, 18% граждан РФ называют худшими именно нынешние времена.

Ситуацию в собственной жизни позитивной характеризуют 77% респондентов, тогда как ситуацию в целом в стране – уже 68%, а отрицательной ее считают 25% россиян.

Опрос проводился 24-25 апреля, количество опрошенных – 2000 респондентов, погрешность составляет 2,2%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян чувствуют международную изоляцию. Отмечалось, что количество россиян, считающих, что Россия находится в международной изоляции, достигло максимума - 56%.

Напомним, деятельность Путина одобряют подавляющее большинство россиян. За последние четыре года эта поддержка только увеличивается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet