В Китае пилот посадил самолет с разбитым окном
В Китае пилот героически посадил самолет, несмотря на разбитое и выпавшее ветровое стекло в кабине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
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Пилот по имени Лю Чунцзянь рассказал, что пока он пытался посадить самолет авиакомпании Sichuan Airlines, его напарника – второго пилота, наполовину засосало в образовавшуюся дыру и он болтался наполовину в воздухе. Пилот сообщил, что его коллега получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.
“Температура на борту упала до минус 40 градусов Цельсия, и большинство приборов были неисправны“, — поделился Лю Чунцзянь.
Также пилот сообщил, что на борту одна женщина получила незначительную травму – ее госпитализировали после посадки.
“Некоторые люди кричали, с полок вываливались сумки, а контейнеры с едой катались по проходу“ – расказал один из пассажиров.
Очевидцы сняли видеоролик об аварийной посадке и выложили его в Сеть. По словам представителей компании Sichuan Airlines, авария произошла из-за ошибки сотрудников подразделения управления полетом.
Напомним, 18 апреля сообщалось, что у самолета в США взорвался двигатель, пассажирку, сидевшую у окна высосало в иллюминатор.