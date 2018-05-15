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В Китае пилот посадил самолет с разбитым окном

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Второго пилота наполовину засосало в образовавшуюся дыру.
В Китае пилот посадил самолет с выпавшим ветровым стеклом
В Китае пилот посадил самолет с выпавшим ветровым стеклом
depositphotos.com

В Китае пилот героически посадил самолет, несмотря на разбитое и выпавшее ветровое стекло в кабине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

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Пилот по имени Лю Чунцзянь рассказал, что пока он пытался посадить самолет авиакомпании Sichuan Airlines, его напарника – второго пилота, наполовину засосало в образовавшуюся дыру и он болтался наполовину в воздухе. Пилот сообщил, что его коллега получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.

В Китае пилот посадил самолет с разбитым окном
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“Температура на борту упала до минус 40 градусов Цельсия, и большинство приборов были неисправны“, — поделился Лю Чунцзянь. 

Также пилот сообщил, что на борту одна женщина получила незначительную травму – ее госпитализировали после посадки.

“Некоторые люди кричали, с полок вываливались сумки, а контейнеры с едой катались по проходу“ – расказал один из пассажиров.

Очевидцы сняли видеоролик об аварийной посадке и выложили его в Сеть.  По словам представителей компании Sichuan Airlines, авария произошла из-за ошибки сотрудников подразделения управления полетом.

Напомним, 18 апреля сообщалось, что у самолета в США взорвался двигатель, пассажирку, сидевшую у окна высосало в иллюминатор.

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Теги: Китай, самолет, пилот, герой, разбитое окно, иллюминатор
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Комментариев (1)
Media-sapiens    15.05.2018, 16:14
Оценка:  0
Media-sapiens
Так он походу вторым дыру заткнул...
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