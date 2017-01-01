Посол Украины не пришел на открытие посольства США в Иерусалиме

Церемония открытия проходила на фоне столкновений у границы сектора Газы, в результате которых погибли десятки палестинцев.

Посол Украины в Израиле получил приглашение на церемонию переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но он не присутствовал на мероприятии.

Об этом в комментарии УНН сообщила второй секретарь посольства Украины в Израиле Мария Панченко.

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“Посол Украины в Израиле действительно получил приглашение на церемонию переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но он не присутствовал на этом мероприятии. Украина выступает за соблюдение норм международного права и необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима. Считаем, что мировое общество должно сосредоточить усилия, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, с целью предотвратить насилие и побудить стороны к немедленному возобновлению переговорного процесса и мирного урегулирования. Украинская сторона обеспокоена из-за ситуации на границе Израиля с Сектором Газа и выражает сожаление по поводу многочисленных человеческих жертв в ходе противостояния сил безопасности Израиля с участниками акции протеста“, - заявили в украинском посольстве.

Отметим, по сообщению нескольких восточных изданий, ссылались на информацию министерства иностранных дел Израиля, представители Украины и еще 31 государства присутствовали на церемонии переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В посольстве пояснили: “Было два мероприятия: одно накануне открытия посольства, 13 мая, происходил прием от имени премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в честь официальной делегации США. На этом приеме и присутствовал посол Украины в Израиле. На официальной церемонии переноса посольства, посол Украина не присутствовал, хотя получил приглашение“.

Как сообщалось, 14 мая США в понедельник, 14 мая, открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное туда из Тель-Авива.