В США женщину арестовали за 65 тысяч сообщений парню

Женщина преследовала и угрожала парню расправой.

Иногда мужчина получал около 500 сообщений за день foxnews.com

В США в штате Аризона арестовали 31-летнюю Жаклин Адес, которую обвинили в преследовании парня. В целом девушка написала ему 65 тысяч сообщений после первого и единственного свидания, передает канал Fox News.

Арестованная познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и сходила с ним на свидание лишь один раз, однако успела сильно к нему “привязаться“.

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После свидания, женщина начала активно преследовать мужчину. Она написала ему порядка 65 тысяч сообщений. Иногда мужчина получал около 500 сообщений за день. Потерпевший дважды заявлял о преследовании в полицию, поскольку Жаклин парковалась напротив его дома и продолжала отправлять сообщения.

После того как полиция вынудила девушку уехать от дома американца, она перешла на угрозы. В одном из посланий она написала, что хочет принять ванну, наполненную кровью. Адес также угрожала убийством и сравнивала себя с Гитлером, которого назвала “гением”.

Полиция задержала женщину когда та принимала ванну в доме жертвы в его отсутствие. Несчастный установил в доме камеры видеонаблюдения, на одну из которых Адес попалась.

При обыске машины девушки, полиция обнаружила нож для разделки мяса, однако задержанная начала отрицать возможность убийства.

Напомним, в апреле в Британии женщину впервые приговорили к тюремному заключению по делу о домашнем насилии и принудительном контроле. 22-летняя Джордан Уорт четыре года издевалась над своим парнем и сожителем.