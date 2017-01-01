В Кракове с места раскопок исчезли сотни древних скелетов

После пропажи обнаруженных учеными древних останков разгорелся скандал.

В Польше недалеко от замка Вавель в центре Кракова археологам удалось обнаружить старинное кладбище с сотнями захоронений XIII - XVI века. Но найденные учеными останки исчезли с места захоронения.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на газету Dziennik Polski.

Рядом с могилами археологи раскопали остатки костела и подземный ход на кладбищенскую территорию.

"По площади кладбище было небольшим, но многослойным, самые старые могилы относились ко временам Средневековья", - рассказал главный археолог Малопольского воеводства Ян Янчиковский.

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По существующим в Польше правилам, найденные при археологических изысканиях фрагменты скелетов должны доставляться в отдел антропологии и биомедицинских исследований краковского Ягеллонского университета для дальнейшего изучения. Но на этот раз антропологи ничего не получили, через две недели после находки все останки с кладбища исчезли.

Однако позже полиция установила, что останки жителей древнего Кракова были собраны и увезены работниками строительной фирмы, которые собираются построить здесь отель с рестораном и подземным паркингом.

После скандала, фирма обнародовала коммюнике, в котором говорилось, что "обнаруженные останки находятся в ожидании достойных похорон в соответствии с христианской традицией".

Намерение строителей продолжить работы, не дожидаясь окончания археологических исследований, вызвало возмущение не только ученых, но и горожан.

"Самая большая ошибка была сделана, когда городские власти выдали разрешение на такое строительство в самом центре исторической застройки под стенами замка Вавель", - говорит археолог доктор Моника Богдановская.

Она заявляет, что разрешение на строительство нарушает международное право, поскольку архитектурные ландшафты, занесенные в список ЮНЕСКО, нельзя просто так изменять.

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Стоит отметить, что архитектурный комплекс замка Вавель, один из символов Польши, расположен на берегу Вислы на высоте 228 м. над уровнем моря. В построенном на территории замка соборе св. Станислава и Вацлава находятся захоронения польских монархов, деятелей литературы и искусства, государственных лидеров.

Как сообщалось 5 апреля, в центре Львова нашли сооружение XIII века.