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Не слушайте дураков. МИД РФ зазывает на Чемпионат мира

Комментариев: 4
В МИД России заверили, что будут очень рады видеть на Чемпионате мира по футболу-2018 всех болельщиков, включая соседей-украинцев.
В РФ призвали укринцев приезжать на праздник мирового футбола в Россию
В РФ призвали укринцев приезжать на праздник мирового футбола в Россию
twitter.com/MID_RF

Министерство иностранных дел России призвало украинских болельщиков "не слушать разных дураков", и приезжать на Чемпионат мира по футболу-2018 в РФ. Об этом сообщает во вторник, 15 мая, пресс-служба российского МИД в Twitter.

"Мы будем очень рады видеть на ЧМ-2018 всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! Да не слушайте разных дураков", - призвали в дипломатическом ведомстве.

При этом к твиту МИД РФ "подвязаны" твиты министра иностранных дел Украины Павла Климкина с призывами к украинцам бойкотировать ЧМ-2018 в России.

Примечательно, что этот твит появился сразу после призыва Климкина к болельщикам из Украины отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, МИД РФ, чемпионат, болельщики, ЧМ-2018, Павел Климкин
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Комментариев (4)
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katsapozlo    15.05.2018, 19:33
Оценка:  +1
katsapozlo
В страну где царит хамство, ложь и тоталитаризм по определению нельзя ездить. Приглашают в гости и тут же дураков нашли и прилепили, орки. Типа, девчонки приходите в гости не слушайте родителей дураков, у нас все будет по взрослому( коллектив мальчиков пятого класса)
i-majesty    15.05.2018, 19:20
Оценка:  +3
i-majesty
Приезжайте и оставайтесь на лет 20-25...
katsapozlo    15.05.2018, 19:35
Оценка:  +1
katsapozlo
тайгу рубить?
Sinobi-life    15.05.2018, 19:42
Оценка:  0
Sinobi-life
Это в лучшем случае,а в плохом - летальный исход!!!
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