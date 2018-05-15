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Керченский мост нарушает суверенитет Украины – ЕС

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Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море, отметили в Евросоюзе.
Россия построила Керченский мост без согласия Украины
Россия построила Керченский мост без согласия Украины
most.life

Построенный Россией Керченский мост в аннексированный Крым нарушает суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Майи Косьянчич, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешнего действия во вторник, 15 мая.

"Российская Федерация построила Керченский мост в Крыму без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой она является", – говорится в заявлении.

Отмечается, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море.

"Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права", – говорится в заявлении.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

 

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Крым, Евросоюз, Керченский пролив, аннексия Крыма, Керченский мост
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Комментариев (1)
Москаленко196    15.05.2018, 19:53
Оценка:  0
Москаленко196
що тут сказати.... Турки запустили би уже якусь ракету по тому мосту якби б то їх крим. Ізраіль би щей по краснодарі пару раз ввалив би, а тут одні ліпаки і косічку вибирати надумали.
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