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Россия поддерживала сепаратистов Каталонии - разведка ФРГ

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Российские тролли подогревали общественные споры о независимости Каталонии. В частности, РФ поддерживает сепаратистское движение пропагандой, заявили в ФРГ.
РФ поддерживает сепаратистское движение в Каталонии пропагандой
РФ поддерживает сепаратистское движение в Каталонии пропагандой

Россия оказывала поддержку каталонским сепаратистам перед референдумом в октябре 2017 года. Об этом заявил президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен на симпозиуме в Берлине, передает Spiegel.

"Немецкие спецслужбы исходят из того, что российские тролли "подогревали" общественные споры о независимости Каталонии. У них, очевидно, есть свидетельства того, что Россия поддерживает каталонское сепаратистское движение пропагандой... Маасен говорит, что получил эту информацию не из первых рук, но считает ее очень правдоподобной", - говорится в статье журнала.

При этом Маасен уточнил, что речь идет о "дезинформации и пропаганде", а не о финансовой поддержке.

В целом на симпозиуме, как сообщается, немецкая, британская, а также натовская спецслужбы обвинили Россию в стремлении дестабилизировать западные демократии.

Ранее сообщалось, что в Испании утвердили нового главу Каталонии.

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Теги: Россия, Германия, пропаганда, сепаратизм, Каталония, Поддержка, Тролли, разведка, троллинг, боты, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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