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США осуждают строительство и открытие моста в Крым

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Россия с помощью моста пытается укрепить незаконный захват полуострова и ограничить судоходство через Керченский пролив, считает Вашингтон.
Россия официально открыла Крымский мост
Россия официально открыла Крымский мост

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. 

"Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право", - отметила Науэрт.

Также она подчеркнула, что мост "представляет собой не только попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, - единственный путь попадания в территориальные воды Украины в Азовском море".

Представитель Госдепа еще раз указала, что санкции в отношении России, связанные с присоединением Крыма, сохранятся до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины.

Ранее в ЕС заявили, что построенный Россией Керченский мост в аннексированный Крым нарушает суверенитет Украины.

Напомним, 15 мая РФ официально открыла мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. 

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Теги: Россия, США, госдепартамент США, Госдеп, Керченский мост, мост в Крым
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Источник: korrespondent.net

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