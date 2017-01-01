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Госдеп не должен "расшаркиваться" перед властями Украины - МИД России

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В российском внешнеполитическом ведомстве призвали коллег из США требовать освобождения задержанного в Киеве журналиста РИА Новости-Украина.
Представитель МИД России Мария Захарова
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: facebook.com/maria.zakharova

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Госдепартамент США потребовать незамедлительного освобождения журналиста РИА Новости-Украина, задержанного СБУ.

"Обращаюсь к коллегам из госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

РФ направила Киеву ноту протеста из-за ситуации с РИА Новости

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Теги: Россия, Украина, СМИ, МИД РФ, задержание, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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