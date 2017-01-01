Госдеп не должен "расшаркиваться" перед властями Украины - МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали коллег из США требовать освобождения задержанного в Киеве журналиста РИА Новости-Украина.

Представитель МИД России Мария Захарова Фото: facebook.com/maria.zakharova

Корреспондент