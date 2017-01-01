История не простит США и Израиль - Эрдоган

Израиль является оккупантом в Палестине и продолжает осуществлять политику террора, считает турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что история не простит США и Израиль. Так он прокомментировал протесты в секторе Газа против переноса американского посольства в Иерусалим, жертвами которых стали десятки палестинцев, сообщает Anadolu.

"История не простит США и Израиль, мы станем свидетелями этого. <...> Резолюции ООН предусматривают отказ от любых шагов по изменению статуса Иерусалима, гарантированного международными соглашениями", - подчеркнул Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе своего визита в Лондон.

Говоря о переносе посольства США в Иерусалим Эрдоган отметил, что этим шагом Вашингтон продемонстрировал, что является стороной арабо-израильского конфликта, а не посредником в его урегулировании.

Он отметил, что предстоящий чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества по ситуации в Палестине, который пройдет в Стамбуле по инициативе Турции, станет очень серьезным сигналом для всего мира. Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством , а его действия в секторе Газа — геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также отозвал турецких послов из США и Израиля.

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