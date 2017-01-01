Иран и Евросоюз намерены сохранить ядерную сделку
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США.
"Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", - заявил Зариф во вторник, 15 мая, по окончании переговоров с Могерини в Брюсселе.
Она подчеркнула, что сделка по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях.
Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения о ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году.
Трамп назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащать уран. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки своим обещаниям, продолжает разрабатывать ядерное оружие.
Обвинив иранский режим в поддержке терроризма и стремлении создать "самое опасное оружие" - ядерное, президент США пообещал, что Вашингтон введет против Ирана экономические санкции "на самом высоком уровне".
Источник: Русская служба DW
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