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В Северной Корее назвали условие встречи с Трампом

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Пхеньян надеется на искреннюю заинтересованность Вашингтона в улучшении американо-корейских отношений.
В КНДР назвали условие встречи с президентом США
В КНДР назвали условие встречи с президентом США

КНДР будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если американский лидер Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном. Об этом заявил в среду, 16 мая, первый замглавы МИД Ким Ге Гван, сообщает Yonhap.

"В случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, от нас будет позитивный ответ", - отметил северокорейский чиновник.

По его словам, если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне "не будет интереса к такому диалогу".

"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", - подчеркнул Ким Ге Гван.

Напомним, переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре.

Ранее северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит с США из-за совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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