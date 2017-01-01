В Канаде 12-летний украинец станет мэром города

Жители регулярно избирают себе детского мэра столицы провинции Манитоба.

Назар выступит сопредседателем на заседании Комиссии по стратегическому планированию города mayorbowman.ca

В Канаде детским мэром города Виннипега, столицы провинции Манитоба, на один день станет украинец Назар Вижница.

Об этом на своей официальной странице объявил мэр города Брайан Боуман, передает Zaxid.net.

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Так в день своего “мэрства“ Назар будет везде сопровождать старшего коллегу и выступит сопредседателем на заседании Комиссии по стратегическому планированию города.

Первым письмом, на которое должен ответить детский мэр, стала корреспонденция от Конгресса Украинцев Канады.

Стать детским мэром желало более 200 детей. Кандидаты должны были предложить полезную идею для развития города и быть в возрасте от 8 до 12 лет. Украинец предложил повысить общественную безопасность в центре города благодаря увеличению количества уличного освещения.

Как сообщалось 15 мая, в Канаде женщина впервые стала архиепископом.