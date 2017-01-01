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В Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших

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Один из пострадавших при смерти.
В Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших
© varesenews.it
Фото 1/9
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
  • 13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
В Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших
13 мая в Италии опрокинулось авто с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии
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На севере Италии, у города Варезе, произошло ДТП с участием украинцев. Об этом сообщает служба новостей ТСН со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что инцидент произошел еще в воскресенье, 13 мая, однако известно о нем стало только сейчас. 13 мая, автомобиль Hyundai по неизвестным причинам вылетел с автомагистрали и перевернулся. В салоне машины находились водитель и четверо пассажиров - все граждане Украины.

Когда авто опрокинулось, двое мужчин в возрасте от 35 до 50 лет скончались на месте. Еще трое травмированы. Один из низ сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии с серьезной травмой головы.

По предварительным данным, один из погибших уроженец Черновицкой области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, выясняют причину. У всех пострадавших взяли анализы крови на содержание алкоголя. Кто был за рулем, пока не установлено, ведь при опрокидывании авто люди вылетели со своих мест.

Отдельно сообщается, что на момент ДТП осадков не было, однако дорога была еще мокрой после многодневных дождей.

Напомним, 13 мая в Беларуси в ДТП попал автобус с детской футбольной командой из Украины - один ребенок погиб. 

 

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Теги: Италия, ДТП, погибшие, украинцы
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