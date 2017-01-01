В Индонезии "самураи" напали на штаб полиции: четверо погибших

Трое преступников поплатились жизнью за нападение на полицейский штаб.

В среду, 16 мая, в Индонезии на острове Суматра четверо мужчин с самурайскими мечами и в соответствующих масках напали на полицейский штаб. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на AFP. О произошедшем рассказали местные власти. На данный момент известно, что погиб как минимум один офицер полиции, двое полицейских ранены.

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Как сообщил спикер местной полиции Сетьо Васисто, четверо человек убиты, из них – трое напавших. При этом один был ранен во время задержания, еще одного арестовали позже.

Напомним, 13 мая в Индонезии взорвали три церкви. В результате взрывов в католических храмах погибло, по меньшей мере, пять человек.