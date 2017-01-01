В итальянской гостинице россиян заставили есть отдельно

Журналистка из России рассказала о том, как ее вместе с другими россиянами отсадили за отдельный столик.

В одной из гостиниц Италии пищу разделили на “еду для русских“ и “еду для нормальных людей“. Об этом пишет российская журналистка Наталья Ромашина в своем Facebook, рассказали Lenta.ru. По словам женщины, ее и других туристов из РФ заставили есть за отдельным столом в гостинице Sacramora в итальянском городе Римини.

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Ромашина пишет, что за завтраком она взяла колбасу с другого стола. Администратор гостиницы накричала на постоялицу, что еда для русских в том углу, а тут едят нормальные люди.

“В углу для русских лежал хлеб, масло, джем и снова хлеб. Тетя хотела отобрать у нас кусок колбасы, но мы быстро успели его покусать. Она начала ругать нас по-итальянски, полагаю, очень плохими словами. В гневе она металась из одного конца зала в другой, кричала и хлопала дверьми“, — поделилась Ромашина.

Позже журналист рассказала одному из изданий что гостей, вероятно, делят не по национальному признаку, а по способу брони: на тех, кто самостоятельно зарезервировал номер, и на тех, кто снял его в рамках турпакета (ими оказались туристы из России).

“Хотя не знаю, насколько оно все официально, скорее всего, они так сами себе решили. Потому что и там, и там просто прописано — завтрак “шведский стол“. И никаких уточнений больше. Ну и прикол в том, что нас даже не попросили доплатить, например. Просто орали, что русские там едят и это еда не для русских“, — пояснила она.

Напомним, 4 апреля в Италии офицер США убил жену-россиянку и покончил с собой.