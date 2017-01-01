В Афганистане убиты сотни боевиков Талибана

В атаке на правительственные войска в провинции Фарах принимали участие более двух тысяч талибов.

Около 300 боевиков движения Талибан погибли в результате масштабных боев на западе Афганистана. Также погибли 15 военных и 10 полицейских. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Фарах Абдулу Басира Саланги в среду, 16 мая.

Отмечается, что талибы начали наступление в провинции Фарах. Но правительственным войскам при поддержке американских ВВС удалось дать отпор.

По данным губернатора провинции, всего в наступлении приняли участие около двух тысяч боевиков.

"Сначала тысяча талибов атаковали районы Фарах во вторник, после первой атаки к ним присоединились еще более тысячи", – сказал он.

По его данным, в ходе боев погибли 15 военных, 10 полицейских и пять мирных жителей.

На прошлой неделе боевики Талибана атаковали КПП в провинции Фарах. Тогда погибли более 40 афганских полицейских и военных.

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