В России семь человек погибли в затонувшем вездеходе

Девять рабочих переезжали лесной ручей, но не рассчитали глубину. Спастись удалось лишь двоим.

В России гусеничный вездеход ГАЗ-71 утонул в лесном ручье в республике Коми. Погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ в среду, 16 мая.

"Семь рабочих, по предварительным данным, утонули в Коми. Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину. Спастись удалось лишь двоим", – говорится в сообщении.

В экстренных службах республики сообщили, что все семь тел уже достали на поверхность.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.

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