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В Индии обрушился мост: 15 жертв

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Еще десять человек пострадали в результате обвала недостроенного путепровода в индийском городе Варанаси.
Трагедия произошла в индийском городе Варанаси
Трагедия произошла в индийском городе Варанаси
Getty Images

Из-за обвала путепровода в индийском городе Варанаси погибли не менее 15 человек, сообщает CNN.

"Уже подтверждена смерть меньшей мере 15 человек и более 10 раненых в индийском городе Варанаси после того, как во вторник вечером обрушился частично построенный путепровод и задавил водителей и пешеходов, которые были внизу", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, часть 50-метровой конструкции, только в феврале была построена, обвалилась, несмотря на то, что строительство самого путепровода еще не завершено.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека.

 

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Теги: Индия, мост, жертвы, обвал, обрушение, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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