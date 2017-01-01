В зоопарке Праги показали трехнедельного малыша-трубкозуба
Посмотреть на новорожденного посетители могут утром и вечером.
В зоопарке Праги посетителям впервые показали необычное пополнение. Три недели назад на свет появился африканский трубкозуб. Об этом в среду, 16 мая, сообщила служба новостей ТСН.
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Полюбоваться малышом можно через небольшое окошко по два часа утром и вечером. Новорожденного трубкозуба на время отселили от мамы, чтобы та случайно не раздавила кроху.
Напомним, 10 мая в китайском зоопарке показали новорожденных тигрят. У малышей еще не отрылись глаза - пока они только ползают по вольеру и обнюхивают все вокруг.