В зоопарке Праги показали трехнедельного малыша-трубкозуба

Посмотреть на новорожденного посетители могут утром и вечером.

Малышу-трубкозубу всего три недели Скриншот из видео

В зоопарке Праги посетителям впервые показали необычное пополнение. Три недели назад на свет появился африканский трубкозуб. Об этом в среду, 16 мая, сообщила служба новостей ТСН.

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Полюбоваться малышом можно через небольшое окошко по два часа утром и вечером. Новорожденного трубкозуба на время отселили от мамы, чтобы та случайно не раздавила кроху.

Напомним, 10 мая в китайском зоопарке показали новорожденных тигрят. У малышей еще не отрылись глаза - пока они только ползают по вольеру и обнюхивают все вокруг.