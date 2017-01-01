Переключиться на мобильную версию

В зоопарке Праги показали трехнедельного малыша-трубкозуба

Комментариев: 0
Посмотреть на новорожденного посетители могут утром и вечером.
Малышу-трубкозубу всего три недели
Малышу-трубкозубу всего три недели
Скриншот из видео

В зоопарке Праги посетителям впервые показали необычное пополнение. Три недели назад на свет появился африканский трубкозуб. Об этом в среду, 16 мая, сообщила служба новостей ТСН.

Читай также: В зоопарке Бердянска появилась пара кенгурят

Полюбоваться малышом можно через небольшое окошко по два часа утром и вечером. Новорожденного трубкозуба на время отселили от мамы, чтобы та случайно не раздавила кроху.

Напомним, 10 мая в китайском зоопарке показали новорожденных тигрят. У малышей еще не отрылись глаза - пока они только ползают по вольеру и обнюхивают все вокруг.

Поделись:
Теги: Чехия, Прага, животные, малыш, трубкозуб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь