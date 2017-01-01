Гватемала открыла посольство в Иерусалиме

В мероприятии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Гватемалы Джимми Моралес.

Нетаньяху и Моралес во время открытия посольства Гватемалы в Иерусалиме

В Иерусалиме состоялась официальная церемония открытия посольства Гватемалы. Об этом сообщает Newsru.co.il в среду, 16 мая.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гватемалы Джимми Моралес, члены правительств обеих стран.

Нетаньяху пообещал, что Гватемала будет первой страной, которую он посетит во время следующего визита Латинскую Америку. В свою очередь Джимми Моралес сказал, что "народы Израиля и Гватемалы являются братьями".

Отмечается, что посольство Гватемалы работает в Иерусалиме уже несколько дней, однако церемония была назначена именно на 16 мая.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США. В связи с этим событием произошли кровопролитные столкновения между израильтянами и палестинцами.

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