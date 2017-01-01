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С Эвереста спасли двух украинцев

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Два украинских альпиниста застряли на высоте более шести тысяч метров. Одного из них госпитализировали.
Украинских альпинистов спасли Эвереста
Украинских альпинистов спасли Эвереста
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Альпинисты Роман Городечный и Тарас Поздний, застрявшие на Эвересте на высоте 6,4 тысяч метров, спасены. Об этом сообщила глава правления Варта 700 Наталья Шелестак на своей странице в в Facebook в среду, 16 мая.

По ее словам, один из альпинистов находится в больнице.

"Живые, замерзшие немного, но живые! Тарас пока в больнице. Они герои... Искренне всем спасибо за поддержку!" – написала она.

Cмотрите фотогалерею: С Эвереста спасли двух украинцев

Ранее во время восхождения в горах Карпат умер турист из Запорожской области.

 

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Теги: фото, украинцы, альпинизм, Эверест, украинские альпинисты
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Источник: korrespondent.net

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