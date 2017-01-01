В Беларуси против руководителей Мотор Сич возбудили дело

Правоохранители провели проверку представительства украинского предприятия в Беларуси - ОАО Оршанского авиаремонтного завода и выявили факты коррупции.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила дело против экс-гендиректора и должностных лиц украинского авиационного предприятия Мотор Сич.

Об этом сообщает пресс-служба ГП Республики Беларусь.

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Дело возбуждено по результатам проверки представительства украинского предприятия в Беларуси ОАО Оршанский авиаремонтный завод. В частности, украинских чиновников подозревают в превышении полномочий, которое повлекло для белорусского предприятия тяжкие последствия (ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

“Основанием для возбуждения уголовного дела послужило причинение должностными лицами завода ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам“, - сообщили в прокуратуре.

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси провело обыск на территории и в помещениях Оршанского авиаремонтного завода

“В ходе проверки представительства ОАО Мотор Сич (Украина) были изъяты документы, касающиеся деятельности украинского инвестора на территории Беларуси“, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Дело передали в следом Беларуси.

Как сообщалось 25 апреля, Служба безопасности Украины провела обыски в Запорожье на крупнейшем машиностроительном предприятии страны Мотор Сич, собственник говорит о попытке рейдерства.