ФСБ арестовала задержанное украинское судно

В отношении капитана судна ЯМК-0041, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело за браконьерство.

Задержанное в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В связи с этим возбуждено уголовное дело, а на судно наложен арест, сообщает ФСБ РФ в среду, 16 мая.

В спецслужбе заявляют, что украинских моряков задержали якобы в исключительной экономической зоне России. Они поставили сети для вылова камбалы-калкан.

“Добыча этой рыбы с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа“, – отметили в ФСБ.

У украинцев изъяли и выпустили в море 161 камбалу, четыре травяных краба и три черноморские акулы катран. При этом в сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана.

“В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест“, – добавили в ФСБ.

Читай также: В задержании рыбацкого судна Россией виноват капитан - ГПСУ

Напомним, 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое якобы вело незаконный вылов камбалы неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

Позже в Госпогранслужбе Украины обвинили в инциденте капитана ЯМК-0041. В ведомстве утверждают, что у судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у команды не было.