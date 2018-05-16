Переключиться на мобильную версию

Потерявший семью в Зимней вишне идет в облсовет от Единой России

Комментариев: 1
Предварительное голосование от партии пройдет 3 июня.
Сам Востриков отказался комментировать выдвижение
Сам Востриков отказался комментировать выдвижение
bbc.com

Игорь Востриков, потерявший в кемеровском пожаре всю семью, примет участие в праймериз Единой России по выборам в областной совет депутатов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя исполкома партии в регионе Степана Дубкова.

Читай также: В Кемерово начали демонтаж ТЦ Зимняя вишня

“Игорь Востриков - участник предварительного голосования для определения кандидатов от Единой России. Вчера закончился срок подачи заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании от партии 3 июня“, - заявил Дубков.

Сам Востриков отказался комментировать выдвижение в Совет народных депутатов Кемеровской области. 

Напомним, во время пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня, который унес жизни более 60 человек, Востриков потерял жену, троих детей и сестру. 

Ранее, 16 апреля, Востриков заявил о создании собственного медиа и призывал игнорировать российские СМИ. 

Тем не менее, он уже не обвиняет местные власти и тем более “царя“ Владимира Путина, как он сам назвал своего президента, в ответственности за трагедию.

В марте на первом митинге Востриков был одним из главных ораторов, чьи обвинения широко растиражировали СМИ.

Поделись:
Теги: Россия, РФ, Кемерово, ТЦ, Зимняя вишня, трагедия, Игорь Востриков, Единая Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
chytan    16.05.2018, 14:05
Оценка:  +3
chytan
Мерзкий "руский мир" !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь