Потерявший семью в Зимней вишне идет в облсовет от Единой России

Предварительное голосование от партии пройдет 3 июня.

Игорь Востриков, потерявший в кемеровском пожаре всю семью, примет участие в праймериз Единой России по выборам в областной совет депутатов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя исполкома партии в регионе Степана Дубкова.

Читай также: В Кемерово начали демонтаж ТЦ Зимняя вишня

“Игорь Востриков - участник предварительного голосования для определения кандидатов от Единой России. Вчера закончился срок подачи заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании от партии 3 июня“, - заявил Дубков.

Сам Востриков отказался комментировать выдвижение в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Напомним, во время пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня, который унес жизни более 60 человек, Востриков потерял жену, троих детей и сестру.

Ранее, 16 апреля, Востриков заявил о создании собственного медиа и призывал игнорировать российские СМИ.

Тем не менее, он уже не обвиняет местные власти и тем более “царя“ Владимира Путина, как он сам назвал своего президента, в ответственности за трагедию.

В марте на первом митинге Востриков был одним из главных ораторов, чьи обвинения широко растиражировали СМИ.