В РФ затеяли новую "стройку века" – в 3,5 раза дороже Крымского моста

Сахалин хотят сделать "полуостровом", соединив эту землю с материком ради глубоководного угольного терминала.

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В России хотят построить железнодорожный мост на Сахалин, но эксперты сомневаются в целесообразности очередной мегаконструкции.

Коммерсант узнал некоторые детали этого проекта, который в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже открытого 15 мая Крымского моста. В частности, с учетом с учетом железнодорожных подходов РЖД оценивает проект в 540 миллиардов рублей плюс 92 миллиарда на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с разработкой глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 миллиардов.

Согласно плану проектные работы займут три года (2018-2020 годы), строительные - пять лет (2019-2023 годы). В РЖД журналистам уточнили, что все указанные параметры “предварительные“, а проект еще в стадии “проработки“.

О мосте на Сахалин говорили много лет, но реализовать идею взялись только прошлым летом, когда о ней упомянул в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин. В итоге мост уже попал в инвестпрограмму РЖД: первый миллиард уже выделили.

Схема ж/д перехода на остров Сахалин kommersant.ru

При этом грузовая база остается неясной. В документах говорится, что к 2030 году в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина она достигнет лишь 8 500 000 тонн. Поэтому предлагается построить там новый глубоководный порт, чтоб привлечь к 23 миллиона тонн грузов с Восточного полигона, в 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах. А для этого нужен мост на Сахалин.

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Одним из преимуществ Ильинского является то, что он расположен на узком перешейке острова, где можно проехать с одного берега на другой. Но в целом, по мнению собеседника издания, глубоководный порт в татарском проливе выглядит “совершенно необоснованным“, поскольку для захода туда требуется обогнать остров, зайти в территориальные воды РФ, подняться на север, в то время как проще пройти чуть дальше до Владивостока и сразу попасть на Транссиб. “Проект больше похож на лоббирование интересов кого-то из экспортеров, скорее всего угольщиков“, - считает эксперт.

Эксперты не считают разницу в ценах на этот мост и Крымский парадоксальной. Партнер практики Инжиниринг НЭО Центра Алексей Ефанов говорит, что проблема может быть в высокой сейсмичности, сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях, труднодоступности района и его принадлежности к Крайнему Северу.

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Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский добавляет, что стоимость моста в Крым не включает затраты на обеспечение транспортной безопасности и выкуп земли. “Главный вопрос: в Крыму население более 2,5 млн человек, а на Сахалине — до 500 тыс. человек. Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону Хоккайдо“, - отмечает он.

Напомним, прокуратура АРК заявила, что строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив повлекло за собой экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло вред полуострову Тузла.