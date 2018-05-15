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В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты

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Мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову. Его нашли мертвым пожарные в доме.
Электронная сигарета убила человека в США
Электронная сигарета убила человека в США
Devil-Vape.com

В американском штате Флорида 38-летний мужчина умер от взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает CNN.

Отмечено, что мужчину нашли мертвым пожарные, прибывшие в его дом из-за сигнала тревоги. У него было израненное лицо и ожоги по всему телу.

Как показала экспертиза, мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.

Сообщается, что наиболее распространенными причинами взрывов электронных сигарет являются проблемы с батареей. Кроме того, в США в течение года зафиксировали почти 200 пожаров, вызванных взрывами таких устройств.

Ранее сообщалось, что в России от взрыва электронной сигареты пострадали три студентки.

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Теги: курение, США, сигарета, сигареты, взрыв, жертвы, погибшие, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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