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В России угрожают известному журналисту за "пособничество санкциям"

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Журналисту, который добивался принятия в восьми странах санкционного "списка Магнитского", грозит ограничение свободы до трех лет и штраф.
Владимир Кара-Мурза-младший добивался введения санкций против России
Владимир Кара-Мурза-младший добивался введения санкций против России
livejournal.com

Первый замглавы фракции Единой России Андрей Исаев заявил, что вскоре деятельность журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего будет считаться преступлением и караться законом, сообщает Коммерсант.

Об этом Исаев сказал, комментируя заявление журналиста, о том, что он добился принятия в восьми странах акта Магнитского и будет добиваться впредь.

"Я, как депутат Госдумы, его предостерегаю: если закон будет принят и вступит в силу, то такая деятельность будет считаться преступлением", - сказал Исаев.

Он отметил это случится, если вступит в силу принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций и пособничество им.

Андрей Исаев пояснил, что действия журналиста могут подпасть под этот закон потому, что тот публиковал материалы с целью расширения санкций против России.

"Из известных мне людей, которые этим занимаются, - это Кара-Мурза и какие-то другие персонажи",- сказал Исаев.

"В том случае, если было действие, если оно даже привело к последствиям, но не было умысла, состав преступления не образуется", - отметил депутат.

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб., ограничения свободы до трех лет, ареста до полугода или лишения свободы до трех лет со штрафом до 200 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Британии приняли "поправку Магнитского".

 

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Теги: Россия, журналист, законопроект, санкции, список Магнитского
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Источник: korrespondent.net

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