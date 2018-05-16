Жгли траву: в российском Пугачево опять взрываются снаряды на бывшем артскладе

Жители в спешке покидают поселок.

В Российской Федерации из-за возгорания сухой травы начали взрываться снаряды вблизи поселка Пугачево Малопургинского района (Удмуртия), там ранее находился склад боеприпасов на 102-м арсенале. Перекрыт участок федеральной трассы М7 от Малой Пурги до Ижевска.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию местных властей и спасателей.

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Инцидент произошел в полутора километрах от жилого поселка. По данным источника агентства, объявлена эвакуация жителей поселка. В свою очередь глава муниципального образования Эдуард Султанов заявил, что жители сами решили покинуть поселок из-за взрывов. Эвакуация, по его словам, не объявлялась.

“Все под контролем, угрозы жизни для населения нет никакой“, - сказал Султанов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что из-за взрывов “остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге“, уточняет Meduza . В местном управлении МЧС РФ добавили, что взрываются отдельные снаряды, химически опасных веществ они не содержат.

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“Территория закрытая, населения там нет, действующих организаций тоже нет, пожарно-спасательные подразделения работают“, - добавили в пресс-службе.

Специалисты работают на месте. Сейчас собирается оперативный штаб.

“Был такой сильный хлопок один. Мы посмеялись, что сильно сегодня взрывают (там периодически уничтожают снаряды, поэтому редко-редко бывает по одному хлопку в день). Но потом увидели черный-черный дым, поняли что не все гладко. Не больше получаса с этого момента прошло. Все начали собираться уезжать. Все в дыму, дышать нечем - порохом пахнет. Люди убегают“, - рассказывает жительница Пугачево, передают Новости Ижевска.

Жители прилегающих территорий делятся впечатлениями в соцсетях. Александр Пестерев написал ВКонтакте: “Опять Пугачево, канонада, дрожат окна, теплицы“, передает МК.

Жители Пугачево слышат многочисленные хлопки Скриншот

Напомним, в 2011 году в поселке Пугачево под Ижевском также подорвался склад боеприпасов на 102-м арсенале. Десятки домов сгорели дотла, пострадало около 3500 домов в 32 населенных пунктах. Местных жителей эвакуировали. Погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек. На несколько дней поселок оказался закрыт. Основной причиной ЧП специалисты назвали несоблюдение требований взрывопожаробезопасности при работах с боеприпасами.

Минобороны РФ опровергло сообщения о взрывах снарядов для установок Град в Удмуртии в 2011 году.

Кроме того, в начале мая 2015 года разлетевшиеся четыре года назад снаряды сдетонировали из-за загоревшейся травы. Тогда местные власти заявили, что территория вблизи бывшего артиллерийского арсенала еще не полностью очищена.