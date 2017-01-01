В Эстонии муниципалитет поместил на флаг и герб коноплю
Местные власти в эстонском регионе Канепи проголосовали за новый флаг с изображением листа конопли после онлайн-опроса, поддержавшего такое предложение, сообщает Reuters.
Название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова "Канепи", которым обозначают марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.
Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в больший - Канепи.
Местный совет также принял новый герб региона - зеленый щит с серебряным листком конопли.
На заседании местного совета девять членов проголосовали за флаг, а восемь - против.
Ранее сообщалось, что акции канадской компании Cronos Group, занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, начали торговаться на бирже Nasdaq.
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