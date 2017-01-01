Палестина отозвала послов из четырех стран ЕС

Поводом для такого решения стало участие дипломатов этих стран ЕС в приеме израильского МИД по случаю перенесения посольства США в Иерусалим.

Послы Палестины в Австрии, Румынии, Чехии и Венгрии отозваны для консультаций после участия дипломатов четырех европейских стран в приеме израильского МИД по случаю перенесения посольства США в Иерусалим. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба МИД Палестины.

"МИД Палестины считает это участие грубым нарушением международного права и многочисленных резолюций Организации Объединенных Наций, в которых утверждается, что Иерусалим был оккупированной территорией с 1967 года и не позволяет странам переносить туда свои посольства", - говорится в сообщении.

В палестинском ведомстве объяснили свое решение желанием провести консультации со своими послами в этих странах по вопросу приверженности Австрии, Румынии, Чехии и Венгрии позициям Евросоюза, большинство стран которого придерживаются международного права и резолюций ООН, касающихся палестинского вопроса.

Напомним, 15 мая посол Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот был отозван из США в ответ на перенос американского посольства в Иерусалим.

США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая. В ответ на решение Штатов в секторе Газа начались массовые беспорядки, в результате которых погибли более 50 человек. В знак несогласия с политикой США по данному вопросу Турция отозвала своих послов из Израиля и США. Вслед за США в Иерусалим посольство перенесла Гватемала.

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