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В РФ выпороли казаков, бивших нагайками митингующих

Комментариев: 4
Российские "казаки" наказали двух своих соратников поркой нагайками за избиение митингующих на акции "Он нам не царь" .
Избиение нагайками протестующих в Москве
Избиение нагайками протестующих в Москве
twitter.com/varlamov

В России казаков, которые применили к протестующим нагайки на акции Он нам не царь 5 мая, наказали поркой нагайками. Об этом заявил родовой казак и автор блога для казаков Хроники ящика Василий Ящиков, передает в среду, 16 мая, РБК.

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“У нас есть свои традиции, которые нас объединяют. Мы собрались казаками Крымского полка и Первой сводной офицерской пластунской сотней, сделали выводы, проанализировали случившееся. Мы действительно наказали тех двух казаков, которые воспользовались на Пушкинской площади нагайками, всего было две нагайки на 35 казаков“, - пояснил собеседник.

Он добавил, что казаки были наказаны за несдержанность. По словам Ящикова, точно также по обычаю наказывают за пьянство и за ненадлежащее отношение к жене.

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“Сначала провинившийся крестится перед иконой, ложится на скамейку, потом его должны выпороть. Затем он встает и говорит: “Спасибо, браты, за науку“, крестится еще раз и встает обратно в строй - это наши вековые традиции“, - рассказал Ящиков.

Напомним, акция “Он нам не царь“ прошла в ряде городов России 5 мая. В Москве на акции протеста на Пушкинской площади также присутствовали сторонники движения НОД (Национально-освободительное движение) и люди в казачьей форме. Между казаками и митингующими завязалась драка, в некоторых казаков были нагайки.

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Теги: Россия, Москва, митинг, протесты, казаки, демонстрации, наказание
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Комментариев (4)
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Игорь!    16.05.2018, 17:38
Оценка:  -2
Игорь!
Руских козаков в природе не существует. Есть потомки которые прислуживали фашистам, так их везде называют руские кизяки.
ТУЧКА+    16.05.2018, 17:32
Оценка:  -1
ТУЧКА+
Для авторів статті.
Не забувайте посійно "казаки" брать в лапки.
direktor_b    16.05.2018, 17:26
Оценка:  -1
direktor_b
А потом они нажрались водки,и чпокнули друг дружку....
krolikoff_net    16.05.2018, 17:12
Оценка:  +2
krolikoff_net
Кизяки такие кизяки.
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