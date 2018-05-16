Переключиться на мобильную версию

Меркель хочет кибервойска для защиты от России

Комментариев: 1
Канцлер Германии выступила за увеличение расходов на оборону, в частности на создание кибервойск, с помощью которых страна должна быть готова отражать удары гибридной войны России.
Ангела Меркель выступила за создание кибервойск
Ангела Меркель выступила за создание кибервойск

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за создание кибервойск страны для противостояния гибридной войне России. Об этом она заявила в среду, 16 мая, во время выступления в Бундестаге на дебатах по оборонному бюджету, сообщает Die Welt.

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России - абсолютно официально", - сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

По словам Меркель, повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а на приобретение снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий НАТО и национальной обороны.

"Конечно, мы должны быть готовы к обороне. Иначе у нас нет шансов", - сказала глава немецкого правительства.

Канцлер Германии также подчеркнула все возрастающую важность для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и акцентировала внимание на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.

Ранее Меркель заявляла, что Германия вынуждена увеличить расходы на оборону. По ее словам, к 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5%от объема ВВП.

Как сообщалось, министр обороны Германии потребовала увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Меркель, оборона, кибервойна, Ангела Меркель, гибридная война, агрессия России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Максим    16.05.2018, 17:26
Оценка:  0
Максим
...и продвигает северный поток...двуликая.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь