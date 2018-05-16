Меркель хочет кибервойска для защиты от России

Канцлер Германии выступила за увеличение расходов на оборону, в частности на создание кибервойск, с помощью которых страна должна быть готова отражать удары гибридной войны России.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за создание кибервойск страны для противостояния гибридной войне России. Об этом она заявила в среду, 16 мая, во время выступления в Бундестаге на дебатах по оборонному бюджету, сообщает Die Welt.

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России - абсолютно официально", - сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

По словам Меркель, повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а на приобретение снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий НАТО и национальной обороны.

"Конечно, мы должны быть готовы к обороне. Иначе у нас нет шансов", - сказала глава немецкого правительства.

Канцлер Германии также подчеркнула все возрастающую важность для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и акцентировала внимание на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.

Ранее Меркель заявляла, что Германия вынуждена увеличить расходы на оборону. По ее словам, к 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5%от объема ВВП.

Как сообщалось, министр обороны Германии потребовала увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet