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В РФ из-за взрывов снарядов перекрыта федеральная трасса

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На месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии фиксируют одиночные взрывы.
В России на территории бывшего военного арсенала происходят единичные подрывы
В России на территории бывшего военного арсенала происходят единичные подрывы
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В Удмуртии в среду, 16 мая, из-за взрывов боеприпасов вблизи поселка Пугачево, вызванных природным пожаром, перекрыт участок федеральной трассы М7. Об этом сообщается на сайте администрации Ижевска.

Горожанам рекомендуется воздержаться от использования данной дороги.

Отмечается, что на территории бывшего военного арсенала горит трава и происходят единичные подрывы.

"Произошло возгорание травы на технической территории бывшей воинской части, как было в мае 2015 г., три года назад, и пошла одиночная и групповая детонация боеприпасов, которые еще не собрали", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

По данным СМИ, из поселка эвакуируют 2000 человек.

Прокуратура Республики Удмуртия выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории военной части 65 Арсенал Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

 

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Теги: Россия, взрыв, эвакуация, трасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    16.05.2018, 18:50
Оценка:  0
Глод
Там такое же разгильдяйство, как и у нас.
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