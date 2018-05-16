Переключиться на мобильную версию

В РФ объяснили, почему Путин ехал по Керченскому мосту не пристегнутым

Комментариев: 0
На момент открытия Керченского моста дорога расценивалась как строительная площадка, которая не регулируется нормами ПДД, пояснили в ФСО РФ.
Владимир Путин ехал за рулем КамАЗа не пристегнутым
Владимир Путин ехал за рулем КамАЗа не пристегнутым

В Федеральной службе охраны России рассказали, почему глава РФ Владимир Путин во время проезда по Керченскому мосту за рулем КамАЗа не пристегнулся ремнем безопасности. Об этом в среду, 16 мая, сообщает РБК.

Официально движение на мосту еще не было открыто, когда президент проехал по нему на КамАЗе, и нормы правил дорожного движения на дорогу не распространялись, пояснил представитель ФСО Александр Рясков.

"Это было культурно-массовое мероприятие. На тот момент (дорога расценивалась) как строительная площадка, которая не регулируется нормами правил дорожного движения", - сказал он.

То, что Путин во время проезда не воспользовался ремнем безопасности, можно увидеть на фотографиях с церемонии открытия моста.

Напомним, Керченский мост, соединивший аннексированный Крым и Краснодарский край России, был открыт 15 мая. В церемонии открытия принял участие глава РФ Владимир Путин, который проехал по мосту в колонне грузовых автомобилей. При этом он находился за рулем КамАЗа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крым, Путин, Керченский пролив, мост, Владимир Путин, Камаз, аннексия Крыма, Керченский мост
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
wолк    16.05.2018, 22:20
Оценка:  0
wолк
Путин был готов выпрыгивать в любой момент,поэтому не пристёгивался.
TarasChuprynka    16.05.2018, 22:20
Оценка:  0
TarasChuprynka
А кто разрешил на строительной площадке проводить культмассовое мероприятие?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь